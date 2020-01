Tim: Da Antitrust sanzioni per 4,8 milioni, per mancate informazioni winback e servizi non richiesti

Laura Naka Antonelli 14 gennaio 2020 - 06:43

MILANO (Finanza.com)

L'Antitrust ha concluso un'istruttoria nei confronti di Tim accertando due violazioni del Codice del Consumo, e irrogando sanzioni per un importo complessivo di 4,8 milioni di euro. Lo ha reso noto l'Autorità in una nota, spiegando che la società telefonica non ha fornito informazioni chiare ed immediate nella promozione di offerte "personalizzate" di winback per i servizi di telefonia mobile rivolte ad ex clienti, e che ha attivato servizi non richiesti.