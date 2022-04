Tim Brasil: conclusa acquisizione attività mobile gruppo Oi

Redazione Finanza 21 aprile 2022 - 10:56

MILANO (Finanza.com)

Tim ha annunciato ieri a mercati chiusi che la controllata brasiliana Tim ha perfezionato l’acquisizione, insieme a Telefônica Brasil (Vivo) e Claro, degli asset mobile del gruppo Oi per un controvalore complessivo di circa 7 miliardi di reais. Il closing è arrivato in seguito all’approvazione dell’operazione da parte delle Autorità locali (Cade e Anatel).L’operazione, si legge nella nota, creerà sul mercato brasiliano un nuovo equilibrio infrastrutturale, in cui saranno presenti tre principali operatori che garantiranno un elevato livello di competizione, benefici ai clienti e investimenti adeguati per lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazioni e la digitalizzazione del Paese.