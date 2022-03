Tim: Ardian presenta offerta vincolante per acquisto quota indiretta in Inwit

Daniela La Cava 3 marzo 2022 - 08:16

MILANO (Finanza.com)

Al termine del consiglio di amministrazione chiamato ad approvare il piano industriale 2022-2024, Tim ha comunicato di avere ricevuto da un consorzio di investitori istituzionali guidato da Ardian, società privata di investimento leader a livello mondiale, un’offerta vincolante per l’acquisto della maggioranza del capitale sociale della holding Daphne 3, che detiene il 30,2% del capitale sociale di Infrastrutture Wireless Italiane (Inwit).L'operazione proposta, si legge nel comunicato, è strutturata in modo da non far sorgere alcun obbligo di Offerta pubblica di acquisto (Opa) ed è soggetta ad una serie di condizioni sospensive. Il cda di Tim, valutando positivamente l’offerta, ha dato mandato all'amministratore delegato Pietro Labriola di negoziare l’accordo.