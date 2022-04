Tim: Alessandro Picardi lascia per assumere presidenza Olivetti

Redazione Finanza 14 aprile 2022 - 12:14

MILANO (Finanza.com)

Alessandro Picardi, executive vice president di Tim, lascia il gruppo per assumere la presidenza della controllata Olivetti. "Una nuova sfida professionale per Alessandro Picardi che lascerà il Gruppo, e a cui va il più sentito ringraziamento per il grande lavoro e i risultati raggiunti come per il significativo contributo manageriale assicurato all’interno di Tim", si legge nella nota di Tim.