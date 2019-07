Tesoro: riapertura via sindacato del Btp a 50 anni

Valeria Panigada 9 luglio 2019 - 08:05

MILANO (Finanza.com)

IlMinistero dell’Economia e delle Finanze ha fatto sapere di aver affidato a Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs e UniCredit il mandato per l’operazione di riapertura via sindacato del Btp 50 anni, cedola 2,80% e scadenza 1° marzo 2067. L'operazione, si legge nella nota del Tesoro, è coerente con quanto contemplato nelle linee guida per la gestione del debito pubblico 2019, che prevedono, relativamente all’unico titolo Btp sulla scadenza a 50 anni, la possibilità che le successive riaperture possano avvenire sia tramite asta che tramite sindacato. La transazione verrà effettuata nel prossimo futuro in relazione alle condizioni di mercato.