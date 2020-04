Tesoro: nel 2020 almeno una emissione del Btp Italia e lancio di un nuovo strumento

Valeria Panigada 15 aprile 2020 - 08:35

MILANO (Finanza.com)

IlMinistero dell'Economia e delle Finanze, alla luce della necessità di finanziamento aggiuntivo emersa a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha aggiornato le linee guida 2020 sul debito pubblico, ovvero il documento che annualmente definisce gli indirizzi strategici di gestione del debito rappresentato dai titoli di Stato. Sul fronte delle emissioni destinate al mercato retail, pensate per contribuire al finanziamento delle spese per l'emergenza e per il rilancio dell'economia nazionale, si conferma, come già indicato nella prima versione delle linee guida 2020, almeno una nuova emissione del Btp Italia nelle caratteristiche già note al mercato nonché il lancio di un nuovo strumento dedicato ai risparmiatori privati che potrà essere proposto in più occasioni durante il 2020. Restano confermati il calendario delle aste già reso noto a inizio anno e i programmi di emissione annunciati prima della pandemia relativi, ad esempio, all'emissione di green bond e al ritorno sul mercato del dollaro.