Tesoro: incontro tra ministro Franco e il tedesco Lindner. Tra i temi il quadro macro e il PNRR

Redazione Finanza 4 febbraio 2022 - 16:29

MILANO (Finanza.com)

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, ha incontrato oggi nella sede di via Venti Settembre il Ministro tedesco delle Finanze, Christian Lindner. Il colloquio fra i due ministri, ha fatto sapere lo stesso ministero, è stata l’occasione per uno scambio di vedute sul quadro macroeconomico europeo e sui Piani di Ripresa e Resilienza italiano e tedesco, con attenzione particolare al rilancio delle economie e alla transizione ecologica e digitale. Il dialogo ha anche toccato i temi dei costi e degli approvvigionamenti dell’energia, della revisione della governance economica europea e dell’unione bancaria.Franco ha fatto gli auguri al suo omologo per l’avvio della presidenza del G7. Il confronto ha riguardato temi al centro dell’attività della presidenza italiana del G20, quali la crisi sanitaria e la ripresa dell’economia mondiale.I due ministri hanno ribadito l’impegno comune nella lotta ai cambiamenti climatici e nella definizione delle regole europee in merito alla tassazione internazionale, per affrontare le sfide poste dall’economia digitale.