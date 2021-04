Tesoro: emissione dual tranche di un nuovo Btp a 50 anni e riapertura Btp a 7 anni

Valeria Panigada 6 aprile 2021 - 14:39

MILANO (Finanza.com)

IlMinistero dell’Economia e delle Finanze comunica di aver affidato a Barclays, BofA, J.P. Morgan, Société Générale e UniCredit il mandato per un’emissione dual tranche mediante sindacato di un nuovo benchmark Btp a 50 anni, con scadenza 1° marzo 2072, e di una riapertura del Btp a 7 anni, scadenza 15 marzo 2028 e cedola 0,25%. La transazione, precisa il Tesoro, sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato. Il Tesoro anticipa inoltre che i titoli e i quantitativi in offerta nelle aste a medio–lungo termine previste per il prossimo martedì avverrà tenendo conto di questa operazione.