Tesoro: costo medio emissioni titoli di Stato nel 2021 è sceso quasi a zero

Titta Ferraro 20 dicembre 2021 - 14:11

MILANO (Finanza.com)

Nel 2021 sono stati emessi complessivamente titoli di Stato per 477.295 milioni di euro, di cui 318.154 milioni di euro è costituito da titoli a medio-lungo termine e 159.141 milioni di euro da BOT. Lo rende noto oggi il Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha messo online il calendario delle aste per il 2022.Il costo medio annuo all’emissione nel 2021 risulta essere stato pari allo 0,10%, un livello in diminuzione rispetto allo 0,59 % di fine 2020. La vita media a fine anno è pari a 7,11 anni.