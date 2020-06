Tesoro colloca BTP a 3, 7 e 15 anni per 9,5 miliardi, rendimenti tutti in ribasso

Laura Naka Antonelli 11 giugno 2020 - 12:14

MILANO (Finanza.com)

Buona notizia per la carta italiana. Il Tesoro ha collocato in asta tutti i 9,5 miliardi di BTP offerti, a 3-7 e 15 anni. Per la precisione, sono stati venduti BTP a 3 anni con scadenza al 15-08-2023 per 5 miliardi, al tasso lordo dello 0,46%, in ribasso di 41 punti base rispetto al collocamento precedente del 13 maggio 2020. Il rapporto di copertura è stato pari a 1,37. Collocati inoltre BTP a 7 anni con scadenza al 15-01-2027 per un valore di 2,5 miliardi di euro, al tasso lordo dell'1,10%, in calo di 42 punti base rispetto all'asta precedente del 13 maggio, e con un rapporto di copertura a 1,43. Infine, sono stati assegnati BTP a 15 anni con scadenza al 01-03-2036 per un valore di due miliardi, al tasso lordo dell'1,91%, in flessione di 15 punti base rispetto alla precedente asta del 9 aprile scorso e con un rapporto di copertura pari a 1,42.