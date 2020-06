Tesoro, Iacovoni: debito pubblico torna a scendere da 2021, gestione titoli di Stato 'soddisfacente'

Laura Naka Antonelli 8 giugno 2020 - 12:55

Il debito pubblico tornerà a scendere a partire dall'anno prossimo, dopo il forte aumento del 2020 dovuto alle spese che il governo sta sostenendo per far fronte all'emergenza coronavirus. Lo ha detto il responsabile del debito pubblico al dipartimento del Tesoro, Davide Iacovoni, presentando in una videoconferenza il nuovo Btp Futura.Iacovoni ha sottolineato che, per il ministero dell'economia, la gestione dei titoli di stato italiani è al momento "soddisfacente"."Gli effetti di questa crisi si traducono in un aumento importante delle necessità di finanziamento dello Stato. Quest'anno avremo un incremento importante del rapporto debito-Pil, che però già dal 2021 tornerà a scendere, sperando in una traiettoria discendente sempre più consistente nei prossimi anni", ha sottolineato Iacovoni.