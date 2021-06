Tesmec: contratto quadro da 12 mln con Terna

Daniela La Cava 1 giugno 2021 - 11:08

MILANO (Finanza.com)

Tesmec ha annunciato la firma, tramite la propria controllata Tesmec Automation, di un contratto quadro, che diventerà impegnativo all’esito positivo del prototipo e alle richieste puntuali di Terna nel periodo di durata, del valore complessivo pari a 12 milioni di euro (8 milioni di euro più 4 milioni di euro in opzione) con Terna Rete Italia SpA, relativo alla fornitura in opera di Automatismi di Stazione AT su piattaforma SAS (ASAT-3). In dettaglio, ciascun sistema esegue le funzioni di automazione necessarie al controllo degli organi di manovra (ad esempio interruttori, sezionatori, ecc.) o aggregati di organi a cui il sistema è interfacciato mediante dispositivi “intelligenti” (IED – Intelligent Electronic Device) di tipo BCU (Bay Control Unit).Le informazioni e i segnali così acquisiti (tramite collegamento fisico o mediante protocollo di comunicazione) sono utilizzati da uno SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) di stazione che esegue le funzioni di automazione e controllo dei dispositivi di campo, il monitoraggio degli asset di stazione e interfaccia verso il centro di telecontrollo. Complessivamente il progetto avrà una durata di 36 mesi (più 12 di proroga).