Tesla: possibili rincari dei prezzi in Cina già a settembre. Nuovi aumenti anche a dicembre

Alessandra Caparello 26 agosto 2019 - 15:57

MILANO (Finanza.com)

Tesla aumenterà i prezzi delle sue auto in Cina prima del previsto, e potrebbe aumentarli nuovamente a dicembre se le tariffe cinesi sulle auto importate dagli Stati Uniti entreranno in vigore.A dirlo alla Reuters fonti vicine secondo cui l’azienda di Palo Alto guidata da Elon Musk sta pensando di aumentare i prezzi in Cina a partire da settembre, dopo che lo yuan si è indebolito significativamente contro il dollaro. Un’altra conseguenza della nuova escalation della guerra commerciale in corso tra Pechino e Washington.Venerdì scorso Pechino ha annunciato che aumenterà dal 5% al 10% i dazi imposti su beni importati dagli Stati Uniti per un valore di $75 miliardi. Gli aumenti scatteranno tra il 1° settembre e il 15 dicembre. Immediata la risposta del presidente Donald Trump su Twitter che a sua volta ha annunciato un aumento dei dazi imposti su $250 miliardi di prodotti importati dagli Usa dal 25% al 30% e farà salire le tariffe anche su $300 miliardi di altri beni cinesi dal 10% al 15%.Tesla è tra le tante aziende che risentono dell'attrito commerciale sino-americano e attualmente importa tutte le auto che vende in Cina e ha dovuto regolare i prezzi più volte nel corso dell'ultimo anno a causa di cambiamenti tariffari.