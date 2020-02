Tesla: i buy fanno salire la capitalizzazione a $158,2 miliardi, sei volte tanto quella di FCA

Laura Naka Antonelli 5 febbraio 2020 - 14:36

MILANO (Finanza.com)

Tesla e FCA a confronto: qualche numero per capire l'abisso che c'è tra il produttore di auto elettriche fondato da Elon Musk e Fiat Chrysler Automobiles. Grazie al boom di buy delle ultime sessioni (il titolo ha guadagnato il 59% in sei sessioni, facendo oltre +112% dall'inizio dell'anno), il valore di mercato di Tesla è salito a $158,2 miliardi, non lontano dalla somma delle capitalizzazioni di mercato delle rivali General Motors ($49,2 miliardi) e di Ford ($36,2 miliardi).Per non parlare di quanto superiore è la capitalizzazione di Tesla rispetto a FCA, che ha un valore di mercato di $26,3 miliardi. Il valore di mercato di Tesla è sei volte tanto, praticamente, quello di Fiat Chrysler.Il valore di mercato di Tesla è invece ben inferiore a quello di Toyota Motor, il colosso giapponese delle auto, pari a $233,5 miliardi.Il titolo Tesla ieri è arrivato a superare la soglia dei 900 dollari. Il titolo FCA è scambiato oggi a 12,25 euro circa. Sul Nyse, FCA vale 24,7 dollari.