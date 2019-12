TerniEnergia: fissato al 13 dicembre termine ultimo per closing terza tranche di impianti a Mareccio Energia

Daniela La Cava 4 dicembre 2019 - 09:05

TerniEnergia, smart company quotata sul mercato telematico azionario e parte del Gruppo Italeaf, ha comunicato di avere concordato con la controparte, rappresentata da Mareccio Energia, di fissare al 13 dicembre 2019 il termine ultimo per la closing-date della terza tranche di impianti fotovoltaici del complessivo perimetro oggetto di contratti preliminari, rappresentato da 22 impianti fotovoltaici per una potenza installata di 19,3 MW.La proroga, precisa la nota, è stata condivisa per consentire di completare una serie di adempimenti burocratici relativi alle due diligence in corso sugli impianti oggetto della transazione.