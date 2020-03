TerniEnergia: dalla fusione con Softeco nasce algoWatt, nuova greentech company

Valeria Panigada 5 marzo 2020 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

Dalla fusione tra TerniEnergia e Softeco è nata algoWatt, greentech company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana, operante nella progettazione, sviluppo e integrazione di soluzioni per la gestione sostenibile e socialmente responsabile dell’energia e delle risorse naturali. La sua struttura si articola in tre unità di business: Green Energy Utility (che propone un’offerta IT dedicata al settore energetico), Green Enterprise & City (che si rivolge al mercato enterprise e smart city con servizi e strumenti di diagnostica e telecontrollo delle grandi infrastrutture di trasporto elettrificate) e Green Mobility (che è focalizzata sul settore della nuova mobilità urbana).“Il cambio di denominazione in algoWatt – spiega Laura Bizzarri, Managing Director della società - racchiude l’identità storica delle due società che hanno partecipato alla fusione, ma guarda al futuro in un’ottica internazionale e di innovazione. Unendo l’algoritmo a simboleggiare la digitalizzazione, e il Watt a richiamare l’elettrificazione, abbiamo delineato l’identità di One Smart Company, che utilizza le tecnologie esponenziali per reinventare il proprio modello di business e aprirsi mercati legati alle tematiche della sostenibilità e dell’impatto sociale".algoWatt ha elaborato un piano di rilancio al 2022 che prevede un programma di alienazione degli asset (fotovoltaici e ambientali) che comporta un beneficio finanziario, la fusione per incorporazione di Softeco Sismat in TerniEnergia, che consente il presidio strategico del settore Green Tech Solutions, l'integrazione delle tecnologie digitali nei business tradizionali di TerniEnergia, con riferimento all’efficienza energetica e alle manutenzioni di impianti energetici, e infine la semplificazione della struttura del gruppo e a un accordo finanziario, che prevede interventi dirimodulazione e riscadenziamento del debito.