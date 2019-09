TerniEnergia: Softeco e Fincons insieme per una nuova piattaforma per sicurezza trasporti aerei

simone borghi 23 settembre 2019 - 09:42

MILANO (Finanza.com)

La digital company del gruppo TerniEnergia, Softeco Sismat, in partnership con Fincons, ha vinto la gara bandita da EASA (European Aviation Safety Agency) con base a Colonia per lo sviluppo di una nuova piattaforma per la sicurezza dei trasporti aerei basata sul refactoring del sistema ECCAIRS (European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems). Il frame-work contract di durata triennale (2019-2021) prevede l’assegnazione dei lavori a tre differenti raggruppamenti, per un importo complessivo 3,5 milioni di euro.Il raggruppamento formato da Softeco e Fincons, azienda di consulenza informatica di respiro internazionale, si occuperà dello sviluppo e realizzazione della nuova piattaforma che sarà denominata E2, refactoring dell'attuale versione di ECCAIRS in una versione totalmente nuova. La decisione è stata assunta dalla Direzione generale della Commissione europea DG Move, che trasferirà la gestione della suite ECCAIRS dal Joint Research Centre (JRC) di Ispra (Varese) all’EASA a partire dal 2020.Affonda TerniEnergia a Piazza Affari con il titolo che cede il 5% a 0,4 euro.