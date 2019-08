Terna: si candida per diventare l’hub dell’elettricità in Europa (Il Sole 24 Ore)

simone borghi 6 agosto 2019 - 10:31

MILANO (Finanza.com)

Un piano da oltre 6 miliardi nei prossimi cinque anni per irrobustire ancor di più la rete elettrica della penisola, il più alto di sempre nella storia di Terna. Lo scrive il Sole 24 Ore che ha intervistato il ceo di Terna, Luigi Ferraris, secondo cui “se l’Italia punta a raggiungere al 2030 quasi il 60% di produzione coperta da rinnovabili e si candida a diventare l’hub elettrico dell’Europa, il nostro ruolo sarà ancora più cruciale nell’assicurare la piena integrazione delle fonti verdi garantendo, al tempo stesso, l’adeguatezza e la sicurezza del sistema”.Ferraris ha spiegato al Sole che “C’è una forte attenzione sulla rete e questa consistente mole di investimenti, con un impegno annuo di 1,2 miliardi, che si traducono in 15mila nuovi posti di lavoro tra diretti e indiretti per l’economia nazionale, è guidata dalla trasformazione in atto”.Tali trasformazioni, ha sottolineato l’ad nell’intervista, “impongono una rete sempre più intelligente in cui la velocità e l’esecuzione diventano un elemento chiave. Da qui la scelta di investire su questo fronte 700 milioni dei 6,2 miliardi individuati dal piano che, non a caso, prevede anche la realizzazione e l’apertura di 8 innovation hub”.Il focus di Terna non è solo rivolto all’Italia. Il ceo ha puntualizzato: “Guardiamo con attenzione a tutte le opportunità che possono presentarsi e che comportino bassi profili di rischio ed esborsi contenuti. Il nostro piano prevede 300 milioni di investimenti per ulteriori iniziative oltreconfine che sono sostanzialmente focalizzati sull’America Latina, ma se ci saranno occasioni di sviluppo altrove, a cominciare dall’Africa, magari in partnership con altri player, siamo pronti a valutarle”.