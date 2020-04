Terna: si aggiudica lavori per 600 mln per efficienza rete elettrica italiana

Daniela La Cava 14 aprile 2020 - 07:42

MILANO (Finanza.com)

Terna ha annunciato di essersi aggiudicata due gare relative a lavori e manutenzione delle linee elettriche aeree per un valore complessivo di circa 600 milioni di euro per i prossimi tre anni. Le attività, che interesseranno i circa 50mila Km di linee aeree a 150 kV sull’intero territorio nazionale, coinvolgeranno circa 10mila lavoratori tra dipendenti diretti e indotto. I procedimenti di gara, spiega la nota della società, sono stati condotti in accordo alla normativa appalti sui settori speciali ed hanno assegnato complessivamente 16 lotti in cui è stato diviso l’intero territorio nazionale.I lavori svolti sulle linee aeree, in particolare quelle a 150 kV, rivestono un ruolo molto importante per mantenere efficiente la dotazione infrastrutturale del sistema elettrico nazionale. Il piano industriale di Terna prevede diversi investimenti volti a garantire la digitalizzazione dell’infrastruttura, a controllare la vetustà degli asset, a promuovere l’installazione di soluzioni innovative.L’operazione si inquadra nell’esecuzione del piano industriale di Terna da poco presentato ai mercati e punta, anche nel pieno dell’emergenza Covid-19, ad abilitare una efficiente e sicura ripartenza economico produttiva delle piccole e medie imprese del settore.