Terna: ok da cda ad eventuale emissione bond ibridi

Daniela La Cava 18 gennaio 2022 - 14:25

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione Terna ha autorizzato l’eventuale emissione da parte della società, entro il 30 giugno 2022, di uno o più prestiti obbligazionari non convertibili subordinati ibridi, di natura perpetua, per un importo massimo pari al controvalore di un miliardo duecentocinquanta milioni, da collocare esclusivamente presso investitori istituzionali.Il board ha inoltre demandato all’amministratore delegato il compito di decidere in merito all’eventuale emissione delle Obbligazioni e alle rispettive caratteristiche e, quindi, di fissare per ogni emissione, tenendo conto dell’evoluzione delle condizioni di mercato, i tempi, l’importo, il prezzo, il tasso di interesse e gli ulteriori termini e condizioni, nonché le modalità di collocamento.