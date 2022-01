Terna investe 120 mln per il riassetto rete elettrica della Val Formazza

simone borghi 6 gennaio 2022 - 14:41

MILANO (Finanza.com)

Sarà ridisegnata la rete elettrica della Valle Formazza, la più a nord del Piemonte.L'operazione, messa in atto da Terna, interesserà i comuni ossolani di Formazza, Premia, Crodo, Montecrestese, Crevoladossola, Masera e Baceno.Il progetto, per un investimento di 120 milioni di euro, prevede la demolizione di circa 60 km di elettrodotti aerei esistenti in alta tensione per un totale di 225 sostegni, da realizzarsi al completamento di 76 km di nuove linee elettriche aeree e 10 km in cavo interrato. L'opera garantirà una maggiore efficienza del servizio di trasmissione dell'energia dell'area e, per effetto del riassetto della rete esistente, consentirà di ridurre l'impatto sul territorio dovuto a elettrodotti risalenti agli anni '40-'50 che attraversano aree interessate da una forte presenza di edificato.