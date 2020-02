Terna: intesa con associazione consumatori per futuro del sistema elettrico

Daniela La Cava 31 gennaio 2020 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

Terna e undici associazioni dei consumatori hanno siglato un Protocollo d’Intesa finalizzato a rafforzare la collaborazione tra le parti rispetto alle attività che Terna svolge come operatore del sistema elettrico, con particolare attenzione al perseguimento degli obiettivi di sicurezza ed efficienza del servizio elettrico. Il Protocollo è stato sottoscritto dall'amministratore delegato di Terna, Luigi Ferraris, e dai rappresentanti di Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Asso-Consum, Assoutenti, Codacons, Codici, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori e Udicon.La firma del protocollo dà il via all’istituzione di un tavolo permanente di collaborazione tra Terna e le Associazioni: il “Cantiere dei Consumatori”, che sarà composto dai rappresentanti delle parti. Terna e le associazioni dei consumatori si attiveranno per l’attuazione degli interventi sulla rete di trasmissione elettrica nazionale e saranno impegnate a collaborare durante il processo concertativo volto alla migliore localizzazione delle nuove infrastrutture elettriche.