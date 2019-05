Terna: in esercizio seconda linea elettrica in Brasile

Daniela La Cava 13 maggio 2019 - 12:50

MILANO (Finanza.com)

Terna, tramite la sua controllata Santa Lucia Transmissora de Energia, ha annunciato la conclusione dei lavori di realizzazione e messo in esercizio la linea elettrica in alta tensione “Jauru-Cuiabá 2” e le due relative stazioni elettriche nello stato del Mato Grosso, nel centro del Brasile.L’entrata in esercizio di questa linea elettrica - che ha visto il coinvolgimento di 33 imprese e una punta massima di 1377 tecnici al lavoro nei 19 mesi di cantiere - è avvenuta con 4 mesi di anticipo rispetto alla data prevista concordata con Aneel, l’Agenzia Nazionale per l’Energia elettrica che nel giugno 2017 aveva indetto una gara internazionale per la progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione di due infrastrutture in Brasile. L’altra opera in concessione a Terna - l’elettrodotto a 230 kV “Santa Maria 3-Santo Angelo 2” nel sudest del Brasile - è entrata in esercizio lo scorso ottobre. Il valore complessivo degli investimenti di Terna per entrambe le linee elettriche ammonta a circa 160 milioni di euro.