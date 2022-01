Terna: dimissioni del consigliere di amministrazione Yunpeng He

Redazione Finanza 12 gennaio 2022 - 08:01

Terna ha comunicato che il consigliere di amministrazione di Terna Yunpeng He ha rassegnato le proprie dimissioni, con efficacia dalla data di nomina del suo sostituto, per sopravvenuti impegni professionali. "L’ing. Yunpeng He, consigliere non esecutivo e non indipendente, non è componente di alcun comitato endo-consiliare", ha precisato la società in una nota indicando che "per quanto a sua conoscenza, alla data di ieri Yunpeng He non detiene azioni di Terna.La società ha infine ringraziato Yunpeng He per il prezioso contributo professionale e umano apportato nel corso del mandato. "Non sono previste indennità o altri benefici spettanti a seguito della cessazione dalla carica - si legge ancora nella nota -. Successivamente il consiglio di amministrazione di Terna assumerà le determinazioni del caso".