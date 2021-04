Terna: consultazione pubblica per autorizzazione del Tyrrhenian Link in chiusura per l'estate

Alessandra Caparello 8 aprile 2021 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

Viaggia in territorio positivo il titolo Terna che al momento a Piazza Affari segna +0,19% a 6,21 euro. Secondo il Sole, entro l’estate Terna invierà al ministero della Transizione ecologica la relazione con l’esito della consultazione pubblica per il progetto del ramo est del Tyrrhenian Link l’interconnector fra Sicilia, Sardegna e continente composto da due linee sottomarine per complessivi 950 km. La chiusura della consultazione pubblica permette di entrare nel vivo il processo autorizzativo.Il responsabile dello Sviluppo e Progetti Speciali di Terna, Giacomo Donini ha sottolineato che il Tyrrhenian Link è un progetto chiave per la transizione ecologica. Il progetto è molto importante per Terna, sottolinea Equita, perché assicura visibilità sulla crescita degli investimenti nel medio-lungo termine, trattandosi di un progetto da 3.7 bn da completarsi nel 2028, dei quali 1.8 bn inseriti nel Business Plan 2021-25.