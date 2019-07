Terna: concluso lancio bond a 6 anni per 500 mln€

Daniela La Cava 19 luglio 2019 - 08:12

MILANO (Finanza.com)

Prosegue la corsa ai corporate bond tra le big di Piazza Affari. Ieri è stata la volta di Terna, che ha lanciato un'emissione obbligazionaria in euro destinata a investitori istituzionali. L’emissione, che ha ottenuto grande favore da parte del mercato con una richiesta di circa 4 volte l’offerta, è stata realizzata nell’ambito del proprio Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 8.000.000.000, a cui è stato attribuito un rating “BBB+” da Standard and Poor’s, “(P)Baa2” da Moody’s, “BBB+” da Fitch e “A-” da Scope e ammonta a 500 milioni di euro.Nel dettaglio, il bond, che ha una durata pari a 6 anni e scadenza il 25 Luglio 2025, pagherà una cedola pari a 0,125%, la più bassa per un’obbligazione di una corporate italiana con durata sopra i 5 anni. Sarà emesso a un prezzo pari a 99,245, con uno spread di 45 punti base rispetto al midswap e uno spread indicativo più basso di circa 70 bps rispetto al Btp di pari durata. Il costo effettivo per Terna dell’emissione risulta, quindi, pari a 0,25% rispetto a un costo medio complessivo del debito netto consolidato di Piano pari all’1,6%. Per il bond sarà presentata richiesta per l’ammissione a quotazione alla Borsa del Lussemburgo.L’operazione, a copertura delle esigenze del piano industriale del gruppo, rientra nella strategia finanziaria di Terna, finalizzata alla massima efficienza e a una gestione proattiva dell’indebitamento volta a cogliere tutte le opportunità offerte dal mercato dei capitali.L’emissione obbligazionaria è stata collocata da un sindacato di banche composto da Banca Akros, Banca IMI, BNP Paribas, Morgan Stanley, Société Générale, SMBC Nikko e UniCredit nel ruolo di joint lead managers e joint bookrunners.