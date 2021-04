Terna: assemblea approva bilancio e dividendo di 26,95 centesimi per azione

Redazione Finanza 30 aprile 2021 - 15:53

MILANO (Finanza.com)

L'assemblea di Terna, riunitasi oggi, ha approvato il bilancio 2020 e deliberato, su proposta del consiglio di amministrazione, un dividendo per l’intero esercizio 2020 di 26,95 centesimi di euro per azione (+8% rispetto al 2019) e la distribuzione di 17,86 centesimi di euro per azione, a saldo dell’acconto sul dividendo già posto in pagamento dal 25 novembre 2020. Il saldo del dividendo verrà messo in pagamento a decorrere dal 23 giugno con data stacco cedola coincidente con il 21 giugno.