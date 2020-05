Terna: approvato il bilancio 2019, deliberato dividendo e nominato nuovo cda

simone borghi 18 maggio 2020 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

L’assemblea degli azionisti di Terna ha approvato il bilancio d’esercizio 2019 e deliberato il dividendo di 24,95 centesimi di euro per azione (in linea con la politica presentata al mercato) e la distribuzione di 16,53 centesimi di euro per azione, a saldo dell’acconto sul dividendo di 8,42 centesimi di euro già posto in pagamento dal 20 novembre 2019. Il saldo del dividendo verrà messo in pagamento a decorrere dal 24 giugno 2020 e con data stacco della cedola coincidente con il 22 giugno 2020.L’assemblea ha inoltre provveduto a nominare il nuovo cda, il cui mandato scadrà in occasione dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2022, eleggendo Valentina Bosetti presidente. Nominato anche il collegio sindacale per il triennio. L’assemblea ha poi approvato il Piano di Incentivazione di lungo termine basato su azioni ordinarie della società e denominato “Performance Share 2020-2023”.Infine, l’assemblea ha autorizzato il cda all’acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie per un massimo di 1,77 milioni di azioni ordinarie della società, rappresentative dello 0,09% circa del capitale sociale, e un esborso complessivo fino a 10 milioni di euro.