Terna: al via cantieri nuova linea ‘Colunga-Calenzano’, investimenti da 170 mln

21 febbraio 2022

MILANO (Finanza.com)

Terna ha annunciato di avere avviato i lavori della nuova linea elettrica ‘Colunga-Calenzano’, tra Emilia-Romagna e Toscana. La società guidata da Stefano Donnarumma realizzerà un’opera strategica per l’intero sistema elettrico nazionale grazie a un investimento di 170 milioni di euro.Lunga 84 km tra le province di Bologna e Firenze, la nuova infrastruttura consentirà di migliorare significativamente la capacità di scambio tra le zone del Nord e del Centro-Nord Italia, rafforzando la magliatura e aumentando l’efficienza e la sostenibilità della rete elettrica. Si tratta di uno dei principali e più importanti progetti di sviluppo previsti da Terna nel Piano Industriale ‘Driving Energy’. Gli investimenti di Terna, si legge nella nota, rappresentano un motore fondamentale per la crescita del sistema Paese: ogni miliardo investito in infrastrutture ne genera fra due e tre in termini di Pil, contribuendo anche alla creazione di centinaia di posti di lavoro.L’apertura dei cantieri segue la fase di attività di progettazione esecutiva appena conclusa e durerà circa 24 mesi.