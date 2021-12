Terna: acquistato asset nel veronese per 10,5 mln di euro

Redazione Finanza 29 dicembre 2021 - 16:31

MILANO

Terna ha annunciato l'acquisto di un asset nel veronese per un valore complessivo di 10,5 milioni di euro. In particolare, l’accordo riguarda 122 km di elettrodotti ad alta tensione di proprietà di Megareti SpA (di cui due linee in alta tensione in comproprietà con Dolomiti Energia) ricompresi nella rete di trasmissione nazionale e 2 stazioni di AGSM Verona (‘ricevitorie Sud’ e ‘ricevitorie Ovest’).L’operazione, si legge nel comunicato, rientra nella strategia del gruppo guidato da Stefano Donnarumma di unificare l’infrastruttura nazionale di trasmissione, consolidando porzioni di rete ad alta tensione in capo a utility locali, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente l’efficienza e l’affidabilità della rete.