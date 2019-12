Terna: accordo per acquisizione 90% di Brugg Kabel

Daniela La Cava 20 dicembre 2019 - 12:53

MILANO (Finanza.com)

Acquisizione poco prima della pausa per le festività natalizie per Terna. Il gruppo ha annunciato la sottoscrizione di un accordo per l'acquisizione del 90% di Brugg Kabel AG (Gruppo Brugg), uno dei principali operatori europei nel settore dei cavi terrestri, per un corrispettivo, che verrà definito in sede di closing, di circa 13 milioni di euro in termini di Equity Value per il 90% della società.Terna indica che closing dell'operazione, che la società finanzierà con risorse proprie, è previsto nel corso del primo trimestre del 2020, subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni sospensive quali la comunicazione all'Autorità Antitrust italiana. L'acquisizione di Brugg Kabel consentirà a Terna di dotarsi di un centro di eccellenza per la ricerca, lo sviluppo e il testing in una delle tecnologie core per il TSO, come quella dei cavi terrestri.Nell'operazione Rothschild & Co è stato advisor di Terna.