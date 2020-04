Terna, TenneT e Swissgrid lanciano Equigy, la piattaforma blockchain per flessibilità sistema

Daniela La Cava 23 aprile 2020 - 12:37

MILANO (Finanza.com)

Equigy. Si chiama così la nuova piattaforma basata su tecnologia Blockchain che agevolerà l’inclusione di piccole risorse energetiche distribuite nel processo di bilanciamento della rete elettrica, presentata oggi da Terna, TenneT e Swissgrid. Si tratta di piattaforma, si legge nel comunicato, che è destinata a supportare Terna nella sua mission di garantire una rete elettrica sempre più sicura, efficiente e sostenibile; con l’obiettivo ultimo di agevolare la transizione energetica in atto, in coerenza con il ruolo del Trasmission System Operator quale facilitatore neutrale.La piattaforma collegherà le risorse distribuite alla fornitura di servizi di dispacciamento, quali ad esempio i veicoli elettrici o le unità di storage residenziali, e coinvolgerà anche gli altri stakeholders della filiera quali aggregatori e Original Equipment Manufacturers, consentendo l’ abilitazione estesa di nuove risorse di flessibilità a supporto del Sistema Elettrico, in un’ottica di scalabilità e standardizzazione dei processi da parte dei maggiori TSO europei.La piattaforma sarà prima lanciata in quattro mercati (Italia, Paesi Bassi, Germania e Svizzera), per poi poter essere estesa anche ad altre nazioni, come la Danimarca dove il TSO Energinet ha già manifestato il proprio interesse ad aderire.