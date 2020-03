Terna: Scope e Fitch confermano i rating dopo piano strategico al 2024

Daniela La Cava 16 marzo 2020 - 14:59

MILANO (Finanza.com)

Terna sotto la lente delle agenzie di rating dopo la pubblicazione del nuovo piano strategico. In particolare, Scope Rating ha confermato il rating di lungo termine dell’emittente e il rating del debito senior non garantito di Terna a ‘A-‘, un notch al di sopra di quello della Repubblica Italiana, con Ooutlook stabile. Contestualmente l'agenzia ha confermato anche il rating di breve termine dell’emittente a 'S-1'. In una nota si legge che "tra i fattori che incidono positivamente sulla solidità finanziaria della società si segnalano, in particolare, l’affidabilità del contesto regolatorio e la robusta generazione di cassa della società".Anche Fitch ha mantenuto invariata la valutazione su Terna: il rating di lungo termine dell’emittente (IDR) ed il rating del debito senior non garantito di Terna a BBB+, un notch al di sopra di quello della Repubblica Italiana, con outlook stabile. Contestualmente l'agenzia ha confermato anche il rating di breve termine dell’emittente (IDR) a 'F2'. In questo caso, tra i fattori che hanno contribuito positivamente alla conferma del rating vengono indicati: un contesto regolatorio equo e trasparente e la notevole capacità mostrata nel conseguimento degli obiettivi prefissati.E' quanto si legge in un comunicato di Terna nel quale si indica che la valutazione (in entrambi in casi) "arriva a pochi giorni dalla presentazione del piano strategico 2020-2024, che prevede 7,3 miliardi di euro di investimenti per la rete elettrica italiana per abilitare la transizione energetica e favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili in un sistema sempre più articolato, complesso e sostenibile".