Terna: Cdp designa liste candidati per rinnovo cda con Donnarumma e Bosetti

Daniela La Cava 23 aprile 2020 - 14:44

MILANO (Finanza.com)

Cassa depositi e prestiti (Cdp) comunica che, in vista del rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Terna, all’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti convocata per il 18 maggio 2020, sono state designate le liste di candidati per ci componenti del board e i sindaci. Nel dettaglio, la lista di candidati alla carica di amministratore prevede Valentina Bosetti (presidente); Stefano Antonio Donnarumma; Alessandra Faella; Yunpeng He; Valentina Canalini; Ernesto Carbone, Giuseppe Ferri; Antonella Baldino; e Fabio Corsico. Per la carica di sindaco tra gli effettivi ci sono Vincenzo Simone e Raffaella Fantini, mentre come supplenti sono stati indicati Massimiliano Ghizzi e Maria Assunta Damiano.Le liste verranno presentate da Cdp Reti, società controllata da Cdp e azionista diretta di Terna con una partecipazione pari al 29,851% del capitale sociale.