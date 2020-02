Terna: -4% i consumi energia elettrica a gennaio

Daniela La Cava 13 febbraio 2020 - 16:15

MILANO (Finanza.com)

Secondo quanto rilevato da Terna, a gennaio la domanda di elettricità in Italia è stata di 27,5 miliardi di kWh, in flessione del 4% rispetto allo stesso mese del 2019. Tale risultato, spiega la società che gestisce la rete elettrica nazionale - è stato ottenuto con un giorno lavorativo in meno (21 contro 22) e con una temperatura media mensile superiore di 1,7°C rispetto a gennaio 2019. Il dato destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura porta la variazione a -2,9%. Dal punto di vista territoriale la variazione tendenziale di gennaio 2020 è risultata ovunque negativa: -3,5% al Nord, -4,7% al Centro e -4,6% al Sud.