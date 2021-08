Terna-Prysmian: pubblicato bando gara per opere Tyrrhenian Link, impatto positivo per Equita

Daniela La Cava 17 agosto 2021 - 14:04

MILANO (Finanza.com)

Due big di Piazza Affari, Terna e Prysmian, finiscono sotto la lente di Equita. Gli analisti della sim milanese hanno sottolineato nel report odierno che Terna ha pubblicato sulla Gazzetta Europea il bando di gara per realizzare 4 stazioni elettriche dell`interconnettore Tyrrhenian Link, il cavo che unirà Campania, Sicilia e Sardegna. Si tratta di un bando da 830 milioni complessivi e le offerte sono attese entro fine agosto. "Riteniamo positivo l’avvio dei bandi per la costruzione del Tyrrhenian Link. Si tratta di un progetto molto importante per Terna, perché assicura visibilità alla crescita degli investimenti nel medio-lungo termine, considerando i 3,7 miliardi di investimenti stimati per completare l’opera entro il 2028. Gli investimenti inseriti nel business plan 2021-25 sono pari a 1,8 miliardi, concentrati nell’ultima parte del piano", sottolineano gli esperti che mantengono la raccomandazione buy su Terna e hold su Prysmian. Equita rimarca inoltre come la "notizia dell’avvio dei bandi di gara per il Tyrrhenian Link sia positiva anche per Prysmian".