Tenax International: nuova commessa in Spagna

Daniela La Cava 29 dicembre 2020 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

Tenax International, produttore di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale e igiene urbana, ha acquisito un ordine di acquisto da una primaria azienda di servizi spagnola per un importo totale di 402.583,75 euro. Le macchine oggetto di tale ordine, si legge nel comunicato della società sbarcata di recente su Aim Italia, saranno impiegate per la pulizia della città di Murcia (Spagna) e sono state acquistate in pronta consegna; conseguentemente, i ricavi derivanti saranno interamente di competenza dell’esercizio in chiusura al 31 dicembre 2020."Siamo orgogliosi di essere riusciti a soddisfare tempestivamente le richieste di quello che per noi è un importante cliente e di aver potuto – in tal modo – centrare gli obiettivi che ci eravamo prefissi per l’anno 2020 in termini di fatturato macchine - ha commentato Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia, presidente e ceo di Tenax International -. Questo, unitamente agli ordini acquisiti nelle precedenti settimane per il prossimo anno ci fanno guardare al 2021 con ottimismo e ci rendono ancora più confidenti riguardo al raggiungimento dei target del nostro piano industriale".