Tenax International debutta sull'Aim Italia

Daniela La Cava 18 dicembre 2020 - 10:16

MILANO (Finanza.com)

Nuovo debutto a Piazza Affari. Si tratta di Tenax International, tra i principali produttori europei di macchine per la pulizia stradale 100% elettriche, che rappresenta la diciottesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese, portando a 135 il numero delle società attualmente quotate su AIM Italia. In fase di collocamento Tenax International ha raccolto 2,2 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 31,73% e la capitalizzazione è pari a circa 6,3 milioni di euro. La società è stata assistita da EnVent Capital Markets Ltd in qualità di Nomad e Global Coordinator. MIT SIM è specialist dell’operazione.