Tenaris scivola in Borsa: trimestrale e outlook in linea con le attese (analisti)

Alessandra Caparello 29 aprile 2021 - 10:59

MILANO (Finanza.com)

Tenaris cala a Piazza Affari segnando -5%. La società ha alzato il velo sui risultati del primo trimestre che insieme all’outlook sono sostanzialmente in linea con quanto previsto da Equita.Nel dettaglio, il fatturato è a 1,18 miliardi contro 1,2 mld attesi, l’EBITDA adjusted a 201mn contro i 210mn attesi, l’EBITDA margin adj al 17% contro il 17,4% atteso, l’EBITDA a 196mn contro i 210mn attesi, e utile netto a 106mn contro i 42mn.Per quanto riguarda l’outlook, Tenaris si aspetta un ulteriore recupero del fatturato ed EBITDA nei prossimi trimestri in gran parte guidato dal Nord America. Nessuna indicazione specifica sui margini del secondo trimestre anche se Equita stima che il punto di partenza potrebbe essere il 19% su un fatturato in crescita. LI risultati e outlook sono coerenti con le aspettative di Equita che puntano ad un graduale e continuo recupero dell`attività nei prossimi trimestri, confermando il BUY sul titolo.