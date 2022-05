Tenaris protagonista a Piazza Affari, titolo balza di oltre il 3%

Redazione Finanza 3 maggio 2022 - 14:46

MILANO (Finanza.com)

E' Tenaris il miglior titolo del Ftse Mib, con un rialzo di oltre il 3% a 14,75 euro (sale a quasi +65% la performance a 1 anno). Il titolo è finito sotto la lente degli analisti, con Credit Suisse che ha rivisto al rialzo il prezzo obiettivo da 8,8 a 8,9 euro in scia alla pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2022, mantenendo la raccomandazione 'underperform'."Sebbene ci aspettassimo un outlook positivo per il secondo trimestre dell'anno, la guidance annunciata da Tenaris per la seconda parte dell'anno, con ulteriori ricavi in aumento e margini stabili rispetto alla prima parte del 2022, è stata sorprendente", scrive il broker svizzero.