Tenaris in rosso in Borsa: pesa l'insuccesso alle primarie del presidente argentino Mauricio Macri

Alessandra Caparello 12 agosto 2019 - 12:16

MILANO (Finanza.com)

Giù a Piazza Affari il titolo Tenaris che al momento segna una perdita di quasi il 2 per cento. A pesare l’insuccesso del presidente argentino Mauricio Macri alle primarie, considerato un test importante per le elezioni di ottobre.Il presidente liberale argentino ha subito una pesante battuta d'arresto domenica contro il peronista di centrosinistra ed ex primo ministro, Alberto Fernandez.