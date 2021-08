Tenaris: Tribunale argentino assolve ceo Rocca nel 'Notebooks Case'

Daniela La Cava 18 agosto 2021 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

Tenaris è stata informata che il giudice argentino di primo grado incaricato della causa 'Notebooks Case' ha assolto il presidente di Tenaris e amministratore delegato, Paolo Rocca, da tutte le accuse mossegli nel caso. Nella sua decisione, spiega la società in una nota, il giudice di primo grado ha affermato che il coinvolgimento di Paolo Rocca nel procedimento giudiziario non pregiudica in alcun nome il suo buon nome e onore. Tenaris aggiunge che la decisione non è stata impugnata dal pubblico ministero o dall'unità di governo che persegue i reati economici.