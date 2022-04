Tenaris: Credit Suisse resta underperform, ma tp sale a 8,8 euro post conti

Redazione Finanza 4 aprile 2022 - 14:53

MILANO (Finanza.com)

Scambi positivi per Tenaris a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di circa l'0,8% a un passo dal muro dei 14 euro. Osservando le performance a sei mesi, sostenuto anche dal rally del petrolio, il titolo ha messo a segno una crescita di circa +54%. Oggi Tenaris è finito sotto la lente di Credit Suisse che ha confermato la raccomandazione 'underperform' ma ha alzato il target price da 8,2 a 8,8 euro."Sebbene l'Ebitda del gruppo nel quarto trimestre 2021 sia stato solido, il superamento delle attese è derivato principalmente dalle maggiori spedizioni di tubi senza saldatura dalle operazioni in Nord America. Volumi e prezzi che, a nostro avviso, sono più a rischio in futuro", sottolineano gli analisti della banca svizzera.