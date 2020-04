Tempesta sui mercati per Covid, Savona (Consob): 'agito in 24 ore. Golden power è potere governo'

Laura Naka Antonelli 23 aprile 2020 - 14:15

Nel bel mezzo della tempesta finanziaria scatenata dal coronavirus, nel mese di marzo, la Consob ha "operato in 24 ore" con misure sia sul divieto di short selling sia a favore della trasparenza per le partecipazioni rilevanti delle società quotate. Lo ha detto il numero uno della Consob Paolo Savona, in occasione di un'audizione nelle commissioni finanze e attività produttive della Camera.Nel sottolineare che forti sono state le pressioni affinché la borsa chiudesse, Savona ha precisato che le pressioni "sono arrivate anche da grandi imprese". Aggiungendo, tuttavia, che "la Borsa chiusa determina conseguenze negative soprattutto per i piccoli risparmiatori".Ancora, il numero uno della Consob ha sottolineato che il governo dovrebbe indicare una "lista delle società che considera strategiche" e che potrebbero essere blindate ricorrendo all'esercizio della golden power. In ogni caso, "la golden power è un potere che esercita il governo".