Telepass: la nuova acquisizione nel digitale aumenta valore partecipazione di Atlantia in vista della quotazione

Valeria Panigada 25 agosto 2021 - 10:24

MILANO (Finanza.com)

Nuova piccola acquisizione per Telepass (del gruppo Atlantia) che ha rilevato il 100% di Wise Emotions, startup attiva nei prodotti digitali per la mobilità. L'acquisizione è in linea con gli obiettivi di trasformare Telepass in leader europeo per i servizi di mobilità digitale. "I progetti di sviluppo della società sono sicuramente importanti per la valorizzazione della partecipazione di Atlantia", hanno sottolineato oggi gli analisti di Equita, ricordando che la quotazione di Telepass potrebbe arrivare nel 2024, secondo alcune indiscrezioni di stampa. A questo riguarda, la sim milanese valuta il 51% di Telepass 1,1 miliardi (7% del valore di Atlantia post cessione di Aspi), in linea con i valori di cessione del 49% a Partners Group.