Telecom: verso la conferma del presidente Rossi e del CEO Gubitosi

Alessandra Caparello 2 febbraio 2021 - 11:25

MILANO (Finanza.com)

Confermati il presidente Rossi e il CEO Gubitosi (come atteso), così come i nomi di De Puyfontaine e Cadoret vicini a Vivendi. Sono in fase di individuazione gli altri nomi (inclusi alcuni degli attuali membri) che possano portare a un ampio sostegno in assemblea, a partire da quello di CdP.Così Repubblica, sottolinea Equita, riporta che sarebbe in programma domani una riunione del CdA di TIM per aggiornamenti sulla proposta della nuova lista da proporre in assemblea. Repubblica riporta anche un’intervista ad ampio raggio a Niel, fondatore di Iliad, che offre pochi spunti operativi. Niel auspica che non si vada verso la rete unica, che ridurrebbe la concorrenza, anche se la decisione spetta ad attori privati e all`autorità e non esclude l`interesse di Iliad a partecipare nel caso in cui si vada in questa direzione. Su Iliad Italia, conferma l`ingresso nel fisso entro l`estate e parla di un obiettivo di 7 mn di clienti mobili. Al momento a Piazza Affari il titolo TIM segna un rialzo dello 0,45% a 0,36 euro.