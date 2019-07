Telecom superstar a Piazza Affari, il Ftse Mib paga toni di sfida di Salvini. Ubi la peggiore

Titta Ferraro 26 luglio 2019 - 17:39

MILANO (Finanza.com)

Venerdì incolore per Piazza Affari complice l'effetto spread. Le parole perentorie di Matteo Salvini hanno contribuito alla risalita dello spread fino a 196 punti base (ieri aveva toccato un minimo a 177 pb dopo la Bce). Il leader della lega e vice premier ha lanciato una sorta di ultimatum al ministro dell'economia Giovanni Tria. "Sicuramente la Lega non voterà mai una manovra economica timida e da pochi spiccioli", ha detto Salvini, facendo intendere che in autunno potrebbero tornare tensioni sul fronte rispetto vincoli sui conti pubblici.In chiusura il Ftse Mib ha segnato una contrazione dello 0,30% a quota 21.837 punti. In coda al Ftse Mib i titoli bancari con UBI Banca scesa di oltre il 3 per cento. Male anche Unicredit (-0,75%) nonostante la nuova cessione di crediti in sofferenza per 450 mln di euro.In lieve calo la big Eni (-0,08%) che ha deluso il mercato con un utile netto adj sotto le attese. Confermata comunque la guidance per l'intero 2019 sul fronte produzione e la politica dividendi con un accondo di 0,43 euro. Tra i titoli in rialzo invece Saipem (+0,79%) all'indomani della pubblicazione dei conti semestrali, che hanno segnato un ritorno all'utile per il gruppo e hanno visto gli ordini in aumento. Berenberg mantiene il rating buy e porta il prezzo obiettivo da 6,1 a 6,2 euro. "Saipem si sta gradualmente riprendendo, registrando una sostanziale crescita degli ordini nel secondo trimestre unita a forti margini nelle divisioni E&C", scrivono gli esperti. Anche Kepler Cheuvreux ha rivisto al rialzo il target che sale da 6 a 6,5 euro, reiterando la raccomandazione buy.Miglior titolo di giornata è stato Telecom Italia, arrivata a guadagnare il 4% vicino a quota 0,52 euro. Nel pomeriggio è stato annunciato l'accordo con Vodafone per integrare le rispettive infrastrutture passive di rete in Inwit, la società delle torri del gruppo italiano, dando vita alla più grande Towerco italiana e la seconda in Europa con oltre 22mila torri. Firmata anche la partnership tra TIM e Vodafone per la condivisione della rete mobile., in particolare della componente attiva della rete 5G e degli apparati attivi della rete 4G e l’ampliamento dell’attuale accordo di condivisione delle infrastrutture di rete passive.