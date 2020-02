Telecom strappa a +4%, colosso KKR vuole 49% della rete Tim

Titta Ferraro 21 febbraio 2020 - 16:50

MILANO (Finanza.com)

Colpo di reni a fine seduta per Telecom Italia che segna oltre +4% a quota 0,536 euro. Il fondo statunitense KKR, stando a quanto riferito da Bloomberg News, avrebbe presentato un'offerta per l'acquisto di una partecipazione del 49% nell'unità di rete fissa di Telecom Italia. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa, la partecipazione di minoranza potrebbe essere valutata tra 7 e 7,5 miliardi di euro. I rappresentanti di KKR e Telecom Italia hanno rifiutato di commentare. L'indiscrezione rimarca come KKR intende collaborare con Telecom Italia nel tentativo di acquistare Open Fiber.In mattinata anche il quotidiano Repubblica aveva fatto riferimento all'arrivo sul tavolo di Gubitosi dell'offerta di KKR, quantificandola in circa 7 miliardi e indicando che la proposta sarebbe stata probabilmente discussa dal cda del prossimo 27 febbraio.