Telecom scatta in testa al Ftse Mib, c'è ok governo a progetto rete unica

27 agosto 2020

MILANO (Finanza.com)

C'è il semaforo verde del governo al percorso per la creazione di una newco per la gestione della rete a banda larga. E' quanto riportano i principali organi di stampa. Questa mattina nel corso di un vertice con la presenza, tra gli altri, del premier Conte, di Fabrizio Palermo (ad di Cdp) e dei ministri Gualtieri e Patuanelli si è raggiunto un consenso unanime al progetto che vede Cdp e Tim in prima linea per la costituzione di una società unica chiamata a gestire la rete con la fibra ultra veloce.Pronta la reazione del titolo Telecom Italia balzato fino a +3% in area 0,40 euro. A metà giornata era arrivato anche il Memorandum of Understanding tra TIM e Tiscali per definire i termini di una partnership strategica volta allo sviluppo del mercato ultra-broadband attraverso la partecipazione commerciale di Tiscali al progetto di co-investimento FiberCop, il veicolo di nuova costituzione, in cui sono previsti il trasferimento della rete secondaria di TIM, la partecipazione del fondo KKR Infrastructure, e le attività in essere in FlashFiber, la joint-venture tra TIM e Fastweb.Il via alla nascita di FiberCop dovrebbe arrivare dal cda di TIm del 31 agosto.