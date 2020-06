Telecom scatta a +3%, analisti guardano a rete unica e parole Conte su digitalizzazione

Redazione Finanza 19 giugno 2020 - 15:23

MILANO (Finanza.com)

Acquisti consistenti oggi su Telecom Italia che viaggia al momento sui massimi intraday a 0,3781 euro (+3,02%). I riflettori degli investitori rimangono puntati sui possibili sviluppi sul fronte rete unica. Una sponda arriva dall'offerta fatta da Macquarie per rilevare parte o l'intera quota di Enel in Open Fiber. Le ultime indiscrezioni parlano di una valutazione molto elevata data a Open Fiber (7 mld) che potrebbe convincere Enel a cedere. "Tale accordo, insieme a quello che Telecom Italia sta implementando con KKR potrebbe facilitare l'implementazione di una rete fissa unica e ciò rappresenterebbe un forte catalizzatore per la storia azionaria di Telecom", rimarcano gli analisti di Mediobanca Securities.Inoltre, il premier italiano Giuseppe Conte ha affermato che il sostegno alla digitalizzazione del Paese, con un progetto "fibra per tutti", sarà dei sette pilastri del Recovery Plan dell'Italia.